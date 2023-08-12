Стоят десятки миллионов евро: Италия вернула из США 266 похищенных древних артефактов
Италия репатриировала из США 266 старинных артефактов, которые стоят десятки миллионов евро: туда их вывезла международная сеть контрабандистов в конце 1990-х годов
Об этом информирует Reuters.
Отмечается, что среди возвращенных артефактов есть расписные горшки, голова статуи и монеты. Старейший из предметов датирован 9 веком до н.э. Кроме того, есть артефакты, относящиеся к периодам этрусской цивилизации, Великой Греции и Римской империи.
Указано, что 145 предметов вернули в рамках процедуры банкротства антиквара, еще 65 артефактов поступило из музея Menil Collection в американском городе Хьюстон.
Возвращение артефактов позволило сотрудничать итальянские и американские правоохранительные органы.
- 25 мая в Италии разоблачили сеть археологических мародеров и международных торговцев древнегреческими и римскими реликвиями. Изъяли более 3500 артефактов и арестовали 16 человек.
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