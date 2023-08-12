Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что среди возвращенных артефактов есть расписные горшки, голова статуи и монеты. Старейший из предметов датирован 9 веком до н.э. Кроме того, есть артефакты, относящиеся к периодам этрусской цивилизации, Великой Греции и Римской империи.

Указано, что 145 предметов вернули в рамках процедуры банкротства антиквара, еще 65 артефактов поступило из музея Menil Collection в американском городе Хьюстон.

Возвращение артефактов позволило сотрудничать итальянские и американские правоохранительные органы.