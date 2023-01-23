Стоят €10 млн: суд арестовал два самолета АН-148 российского владельца

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на 2 самолета АН-148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Согласно решению СНБО Украины к обществу были применены персональные специальные экономические и другие санкции", - пишет пресс-служба.

Следователи установили, что в 2021 году подсанкционное общество, используя оффшорную компанию на Кипре для обхода введенных санкций, заключило договор аренды самолетов с украинским обществом, которое использовало их в своей хозяйственной деятельности.

После начала полномасштабного вторжения в России договоры аренды расторгли. Самолеты стоимостью около 10 млн евро должны были вывезти из Украины.

Напомним, в марте 2022 года санкции против семи российских олигархов, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер ввело правительство Великобритании.

В начале октября 2022 г. Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски об отмене санкций, указ о которых подписал президент Барак Обама еще в 2014 году.

В середине октября 2022 года Дерипаска решением СНБО оказался под санкциями в Украине.

Впоследствии СБУ изъяла из подпольных складов более 160 тыс. тонн украинской железной руды почти на 2 млрд гривен, принадлежавшей российскому олигарху.

А Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, отказалось предоставить список арестованных после 24 февраля российских активов.

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