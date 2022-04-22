Стоящий в стороне – может потерять все. На востоке и юге Украины сейчас решается судьба нашего государства и не только, – Зеленский

Об этом в вечернем видеообращении рассказал Владимир Зеленский.

"Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать атаки российских захватчиков на востоке и юге нашего государства. Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства", - отметил президент.

По его словам, в Славянске, Краматорске, в Донецкой области, в Попасной и вообще в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах оккупанты пытаются реализовать примитивную цель - "убить как можно больше и уничтожить все, что они видят".

Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, "которые храбро держатся и приучают российскую армию к мнению о том, что российские шансы в этой войне могут быть меньше, чем украинские".

Президент также выразил мнение, что Россия планировала вторжение в Украину "только как начало", а хочет захватить и другие страны.

"Конечно, мы будем защищаться столько, сколько нужно, чтобы сломать эту амбицию Российской Федерации. Но все народы, которые так же, как мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, то это наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все".

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