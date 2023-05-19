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Стоял на мосту Патона: на Киевщине области полиция спасла мужчину от самоубийства

19 мая, 2023 пятница
14:45
Общество мост Патона

Патрульные получили вызов о гражданине, который стоял на мосту Патона и намеревался прыгнуть. С ним долго говорили и пытались успокоить

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

В Киеве патрульные предотвратили самоубийство мужчины - патрульные получили вызов о гражданине, который стоял на мосту Патона и намеревался прыгнуть.

"Не теряя времени, полицейские Александр Маринич, Екатерина Степаненко, Алексей Бондарь и Александр Пропшт прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчину за ограждением моста", - говорится в сообщении.

Отмечено, что инспекторы беспрерывно общались с мужчиной и объясняли, что из любой ситуации есть выход, и всячески отвлекали от мыслей о непоправимом. Во время разговора рядом остановилась неравнодушная водитель, которая оказалась военной психологиней и присоединилась к разговору и помогла успокоить мужчину.

"В конце концов, патрульные смогли подобрать подходящий момент, чтобы приблизиться к мужчине, схватили его за руки и оттащили в безопасное место. Блюстители порядка вызвали врачей и передали им гражданина", - добавили в ведомстве.

  • В пятницу, 19 мая, полиция Киевщины задержала насильника 4-летней девочки. Им оказался 48-летний уроженец Бердянска.
Киевщина
полиция
новости Киева
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