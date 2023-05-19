Стоял на мосту Патона: на Киевщине области полиция спасла мужчину от самоубийства
Патрульные получили вызов о гражданине, который стоял на мосту Патона и намеревался прыгнуть. С ним долго говорили и пытались успокоить
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
В Киеве патрульные предотвратили самоубийство мужчины - патрульные получили вызов о гражданине, который стоял на мосту Патона и намеревался прыгнуть.
"Не теряя времени, полицейские Александр Маринич, Екатерина Степаненко, Алексей Бондарь и Александр Пропшт прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчину за ограждением моста", - говорится в сообщении.
Отмечено, что инспекторы беспрерывно общались с мужчиной и объясняли, что из любой ситуации есть выход, и всячески отвлекали от мыслей о непоправимом. Во время разговора рядом остановилась неравнодушная водитель, которая оказалась военной психологиней и присоединилась к разговору и помогла успокоить мужчину.
"В конце концов, патрульные смогли подобрать подходящий момент, чтобы приблизиться к мужчине, схватили его за руки и оттащили в безопасное место. Блюстители порядка вызвали врачей и передали им гражданина", - добавили в ведомстве.
- В пятницу, 19 мая, полиция Киевщины задержала насильника 4-летней девочки. Им оказался 48-летний уроженец Бердянска.
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