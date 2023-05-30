Об этом сообщает Xinhua.

Обе стороны подчеркнули обязательство обеспечить безопасный проход всех гражданских лиц из зоны конфликта и защитить гражданские грузы.

Отмечается, что соглашение о краткосрочном прекращении огня и гуманитарных мероприятиях было достигнуто в результате переговоров, начавшихся 6 мая по инициативе Саудовской Аравии и США с целью прекращения конфликта в Судане и облегчения доступа гуманитарной помощи к гражданскому населению.

Семидневное перемирие, которое вступило в силу 22 мая, должно было закончиться в 21:45 по местному времени в понедельник.

Ожесточенные столкновения между суданской армией и РСФ в столице Судана Хартуми вспыхнули в понедельник, всего за несколько часов до истечения срока действия соглашения о прекращении огня между двумя сторонами.