Стороны конфликта в Судане согласились на 5-дневное продление режима прекращения огня
Суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня, которое они подписали 20 мая после переговоров в саудовском городе Джидда
Об этом сообщает Xinhua.
Обе стороны подчеркнули обязательство обеспечить безопасный проход всех гражданских лиц из зоны конфликта и защитить гражданские грузы.
Отмечается, что соглашение о краткосрочном прекращении огня и гуманитарных мероприятиях было достигнуто в результате переговоров, начавшихся 6 мая по инициативе Саудовской Аравии и США с целью прекращения конфликта в Судане и облегчения доступа гуманитарной помощи к гражданскому населению.
Семидневное перемирие, которое вступило в силу 22 мая, должно было закончиться в 21:45 по местному времени в понедельник.
Ожесточенные столкновения между суданской армией и РСФ в столице Судана Хартуми вспыхнули в понедельник, всего за несколько часов до истечения срока действия соглашения о прекращении огня между двумя сторонами.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- 25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.
- 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.
- Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило , что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны.
- Впоследствии стороны конфликта Судана обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня.
- 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.05
Покупка 37.05Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное