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Стороны конфликта в Судане прекратили переговоры: договориться о режиме прекращения огня не смогли

28 июля, 2023 пятница
09:22
Мир

Представители регулярной армии Судана и Сил быстрого реагирования страны прекратили переговоры о прекращении вооруженного противостояния, договориться так и не смогли

Об этом заявили в армии Судана, пишет Синьхуа .

Отмечается, что причиной стали "различия относительно важных составляющих, в том числе потребности повстанцев покинуть гражданские дома во всех районах столицы, инфраструктурные объекты, больницы и дороги".

"Наша делегация вернулась в Судан для консультаций", – говорится в сообщении.

Суданская армия подчеркнула готовность продолжить переговоры после преодоления препятствий. А также добавили, что готовы достичь эффективного и справедливого соглашения, которое приведет к прекращению боевых действий и проложит путь для обсуждения послевоенных вопросов.

Следует отметить, что предварительные переговоры в Джидде при содействии Саудовской Аравии и Соединенных Штатов были приостановлены в начале июня из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня.

Бои в Судане

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности. В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило , что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны. ВОЗ отмечало, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

1 июня сообщалось , что в детском приюте Хартуми (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои. 3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля,нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Впоследствии генсек ООН Антониу Гутерреш заявил , что Судан стоит на грани "полномасштабной гражданской войны".

15 июля стало известно, что военизированные Силы скорой поддержки захватили в стране более 5 тыс. человек, некоторых пытали.

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