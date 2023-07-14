Суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю на содержание под стражей
В пятницу, 14 июля, Соломенский суд Киева постановил изменить меру пресечения для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, подозреваемого по двум уголовным статьям, с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внести залог более 33 млн грн
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Прокуроры просили суд сменить круглосуточный домашний арест митрополита УПЦ МП на содержание под стражей с возможностью внесения залога в 60 млн грн, а также запретить посещать Киево-Печерскую Лавру.
Верующие собрались у здания суда, который избирает митрополиту Павлу, по прозвищу Паша Мерседес, изменение меры пресечения. Приверженцы УПЦ МП молятся и говорят, что пришли защищать митрополита.
Фото: Дмитрий Дидора
Фото: Дмитрий Дидора
Фото: Дмитрий Дидора
Фото: Дмитрий Дидора
Фото: Дмитрий Дидора
Фото: Дмитрий Дидора
Что известно о производстве против Паши Мерседеса
Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призывал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.
Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.
29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.
13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя.
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