Об этом сообщает Еспресо.TV.

Прокуроры просили суд сменить круглосуточный домашний арест митрополита УПЦ МП на содержание под стражей с возможностью внесения залога в 60 млн грн, а также запретить посещать Киево-Печерскую Лавру.

Верующие собрались у здания суда, который избирает митрополиту Павлу, по прозвищу Паша Мерседес, изменение меры пресечения. Приверженцы УПЦ МП молятся и говорят, что пришли защищать митрополита.

Фото: Дмитрий Дидора

Фото: Дмитрий Дидора

Фото: Дмитрий Дидора

Фото: Дмитрий Дидора

Фото: Дмитрий Дидора

Фото: Дмитрий Дидора

Что известно о производстве против Паши Мерседеса

Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призывал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя.