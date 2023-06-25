Соответствующее видео в воскресенье, 25 июня 2023 года, разместил в фейсбуке винницкий военнослужащий Александр Грамарчук.

"Это какой-то сюр… В Красилове (Хмельницкая область) прихожане РПЦ кричали "Ганьба!" военным и родственникам погибшего Героя, которые выходили из храма после панихиды по погибшему, которую проводила ПЦУ", - отметил он в сопроводительном тексте.

На видео видно, что представители Московского патриархата - среди женщин в платках были и молодые мужчины - выстроились "коридором". Они также кричали: "Мы не хотим ПЦУ!".

Событие имело место возле Воскресенского храма, настоятелем которого официально является Виталий Дунец, отказывающийся переходить в ПЦУ.

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Участники панихиды в свою очередь спокойно вышли из храма.

Сегодня, 25 июня, в эфире телеканала "Еспресо" мэр Красилова Нила Островская подтвердила, что часть жителей города отказывается переходить с УПЦ (МП) в ПЦУ.

"Мы имеем сейчас противостояние в громаде. Не желают настоятели и прихожане УПЦ (МП) добровольно перейти в ПЦУ. Неоднократно убеждали и доказывали фактами, что связь есть с Россией, но, к сожалению, нет добровольного перехода. Еще в апреле мы запретили на территории громады Московский патриархат, прекратили право постоянного пользования земельными участками под храмами. В мае прошла перерегистрация религиозной общины. Еще украинский язык в храмах не звучит. Близкие, друзья, знакомые на фоне этой тематики перессорились", - отметила Островская.

По словам главы города Красилова, вопрос дальнейшей деятельности структур УПЦ (МП) в Украине помогло бы решить принятие закона в Верховной Раде.