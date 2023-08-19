Сторонники РФ в администрации Байдена вынуждены отступать, и это победа дипломатии Украины, - Пионтковский
В последнее время в Белом доме доминировали сторонники РФ, но сейчас они отступают благодаря украинской дипломатии
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.
По его словам, по возвращении конгресса с каникул будут слушания о тайных переговорах сенатора Линдси Грэма в Москве.
"Новый нарратив: конечно, эта фаза наступления не решит полностью вопрос полного освобождения оккупированных территорий, потому что нет авиации, - это признает New York Times. И не потому, что украинцы плохие. Раньше нарратив был какой - мы им предоставили все необходимое, Нет, сейчас говорят - это определенный переворот внутри американской администрации, потому что последние два месяца было полное доминирование группы любителей путинской власти. Сейчас они вынуждены отступать, и это большая победа украинской дипломатии и тех замечательных украинских штирлицев, которые добыли протоколы тех переговоров и обнародовали их", - подчеркнул политолог.
- В мае Владимир Зеленский провел встречу с американским сенатором Линдси Грэмом.
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