Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

По его словам, по возвращении конгресса с каникул будут слушания о тайных переговорах сенатора Линдси Грэма в Москве.

"Новый нарратив: конечно, эта фаза наступления не решит полностью вопрос полного освобождения оккупированных территорий, потому что нет авиации, - это признает New York Times. И не потому, что украинцы плохие. Раньше нарратив был какой - мы им предоставили все необходимое, Нет, сейчас говорят - это определенный переворот внутри американской администрации, потому что последние два месяца было полное доминирование группы любителей путинской власти. Сейчас они вынуждены отступать, и это большая победа украинской дипломатии и тех замечательных украинских штирлицев, которые добыли протоколы тех переговоров и обнародовали их", - подчеркнул политолог.