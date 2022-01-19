Под Офисом президента закончилась акция сторонников Порошенко

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По словам корреспондентки телеканала Эспрессо Валерии Пашко, адвокаты планируют подать апелляцию на меру пресечения Порошенко. Она добавила, что пятый президент не может ехать за границу и покидать пределы Киева и области, пока не сообщит следователю.



Пашко добавила, что сторонники отправились на Банковую – в Офис президента



"Донести месседж, что не стоит, по их мнению, преследовать оппозицию", - сказала журналистка.



Впоследствии колонна сторонников Порошенко прибыла в ОПУ.



Активисты требовали досрочных выборов. Также они скандировали "Зелю прочь".



Митингующие на Банковой пели гимн Украины.



Около 17:00 акция закончилась поджогом файеров.

Напомним, 20 декабря 2021 года ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину . Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.

Печерский райсуд Киева избрал, лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства .