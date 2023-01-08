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Сторонники экс-президента Бразилии Болсонара ворвались в Конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто, - СМИ

8 января, 2023 воскресенье
23:41
Мир Жаир Болсонару

Сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто. Полиция применила слезоточивый газ

Об этом сообщили в BBC.

Отмечается, что после инаугурации Луиса Инасио Лулы да Силвы в Бразилии вспыхнули массовые протесты сторонников ультраправого экс-президента Болсонара. Они ворвались в Конгресс, Верховный трибунал и дворец правительства Планальто. Протестующие разбили окна, а другие дошли до зала Сената, где вскочили на сиденье и использовали скамьи как горки.

Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Известно, что Болсонар является товарищем бывшего президента США Дональда Трампа, который его неоднократно поддерживал. В январе 2021 года сторонники Трампа, после поражения на выборах все еще пытавшегося цепляться за власть, штурмовали американский Капитолий, где заседает Конгресс США. Примечательно, что сторонники Болсонара говорят об "украденных выборах", как до этого говорили сторонники Трампа, штурмуя Капитолий.

Позже президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков. Он пообещал наказать вандалов, участвующих в беспорядках в столице.

  • 31 октября в Бразилии завершились выборы президента. Победу одержал Луис Инасио Лула да Силва. Во время инаугурационной речи Лула пообещал отстроить страну, которая, по его словам, находится в "ужасных руинах". Он также осудил политику своего предшественника, уехавшего в США, чтобы избежать церемонии передачи власти. Лула да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2018 году он был осужден за коррупцию, поэтому он не смог баллотироваться на новый срок раньше. Однако в марте 2021 года приговор был отменен.

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