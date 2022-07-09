Сторонники Джонсона назвали кандидата на должность премьера предателем, - FT
Сторонники премьера Британии Бориса Джонсона считают, что претендующий на его должность эксминистр финансов Риши Сунак, возглавлял процесс свержения главы правительства
Об этом сообщает Financial Times .
Источники издания утверждают, что сторонники Джонсона намерены препятствовать Сунаку занять должность премьера, поскольку считают его предателем. Он одним из первых подал в отставку на фоне скандала с назначением замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в сексуальных притязаниях к мужчинам.
Один из высокопоставленных чиновников назвал Сунака "коварным ублюдком". "Реши получит все, чего заслуживает, за то, что возглавил процесс свержения премьер-министра", – сказал другой источник FT.
Еще один источник газеты заявил, что министр заранее не предупредил премьера об отставке. Однако другой источник утверждает, что Сунак не смог дозвониться Джонсону.
Риши Сунак объявил о выдвижении на должность премьера Великобритании 8 июля. Ожидается, что за пост главы консервативной партии, который и возглавит правительство, также будут соперничать министр обороны Бен Уоллес, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, министр иностранных дел Лиз Трасс и министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув.
42-летний Риши Сунак возглавил британский минфин в 2020 году. Его родители эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах.
- 5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид первыми подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.
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8 июля Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра.
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