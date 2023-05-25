Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Луганск был где-то в 120-150 км от линии фронта. Наши системы дальнего действия не доставали в город, поэтому россияне сделали из Луганска военный хаб, стянув туда оружие, технику, ремонтные мастерские, расположили там много казарм с личным составом. Как только мы получили дальнобойные ракеты Storm Shadow, сразу их использовали. К тому же отработка по Луганску была классической в сопровождении ракет ADM-160. Россияне дали этому подтверждение, показав остатки ADM-160. Эта ракета прокладывает маршрут и прикрывает боевые ударные ракеты Storm Shadow от ПВО противника ", - заметил военный эксперт.

Роман Свитан пояснил, что ракета ADM-160 является обманкой, ракетой радиоэлектронной борьбы, то есть на время прохождения Storm Shadow ракета ADM-160 засвечивает локаторы противника.

Перед целью ракета Storm Shadow с предельно малой высоты, с 40-50 метров, идет на горку, включая инфракрасную головку самонаведения, на которую уже не действует никакая система РЭБ, и четко попадает в цель. Для прикрытия такого маневра используется ракета ADM-160. Было несколько ударов такими ракетами по военным объектам противника в Луганске, также в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе. Как минимум мы использовали десяток ракет с отличным качеством, каждый удар нашел свою цель. Подтверждено, что круговое отклонение было в несколько метров, т.е. четко", - прокомментировал Свитан.

11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

16 мая CNN со ссылкой на анонимные источники писало, что Украина начала использовать ракеты большой дальности.

24 мая министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил , что ВСУ уже применяют ракеты большой дальности Storm Shadow, переданные Великобританией.



