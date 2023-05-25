Storm Shadow в комбинации с ракетами-обманками выполнили задачу по уничтожению объектов противника в Луганске, - военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор отметил, что ракеты ADM-160 прокладывают маршрут и прикрывают боевые ударные ракеты Storm Shadow от ПВО противника
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Луганск был где-то в 120-150 км от линии фронта. Наши системы дальнего действия не доставали в город, поэтому россияне сделали из Луганска военный хаб, стянув туда оружие, технику, ремонтные мастерские, расположили там много казарм с личным составом. Как только мы получили дальнобойные ракеты Storm Shadow, сразу их использовали. К тому же отработка по Луганску была классической в сопровождении ракет ADM-160. Россияне дали этому подтверждение, показав остатки ADM-160. Эта ракета прокладывает маршрут и прикрывает боевые ударные ракеты Storm Shadow от ПВО противника ", - заметил военный эксперт.
Роман Свитан пояснил, что ракета ADM-160 является обманкой, ракетой радиоэлектронной борьбы, то есть на время прохождения Storm Shadow ракета ADM-160 засвечивает локаторы противника.
Перед целью ракета Storm Shadow с предельно малой высоты, с 40-50 метров, идет на горку, включая инфракрасную головку самонаведения, на которую уже не действует никакая система РЭБ, и четко попадает в цель. Для прикрытия такого маневра используется ракета ADM-160. Было несколько ударов такими ракетами по военным объектам противника в Луганске, также в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе. Как минимум мы использовали десяток ракет с отличным качеством, каждый удар нашел свою цель. Подтверждено, что круговое отклонение было в несколько метров, т.е. четко", - прокомментировал Свитан.
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