Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона .

По его словам, ракеты Taurus, которые в перспективе может получить Украина, и уже находящиеся на вооружении Storm Shadow и SCALP летят довольно низко и их "чрезвычайно трудно перехватить обычными средствами ПВО".

Но это такие же крылатые ракеты, которые враг применяет по нам Х-101. Я имею в виду такие же по классу: это и скорость и параметр полета и так далее. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow, – ред.) сбивают , нельзя", - сказал Игнат.

Тем не менее уже можно увидеть результаты их работы.

"Таким образом вы уже видите результаты на вражеской территории, как пылают склады боеприпасов, в частности в Крыму, как громко было, как пылало. Это те ракеты, которых у нас не было раньше, но которые имеет враг - это Х-101, скажем, или те же "калибры". То есть это те же крылатые ракеты по тактико-техническим характеристикам, похожие собственно на те (российские, - ред.).То есть ракеты, которые изменяют ход войны, которые могут наносить высокоточные удары и доставать далеко - то, чего нам очень и очень не хватает", - добавил спикер.

Он подчеркнул, что Украина ожидает увеличения поставок такого вооружения и принятия соответствующих решений партнерами, в частности, немецким правительством о передаче ракет Taurus.

"Поэтому нам нужно больше такого вооружения, и принятие решений от наших немецких партнеров было бы очень, очень своевременным", - подытожил Игнат.