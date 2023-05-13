Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В конце декабря 2022 года было тихое сообщение, что польские инженеры приспосабливают к истребителю СУ-24 ракеты Storm Shadow. Этот самолет есть у нас на вооружении. Самолет не совсем молодой, но в начале полномасштабного вторжения России в Украину эти самолеты наносили удары по колоннам российской техники, которые шли на Киев. На F-16, который мы должны получить, Storm Shadow не крепится", - пояснил Криволап.

Авиационный эксперт также добавил, что скоро мы увидим, как российские самолеты будут отходить с аэродромов в глубину РФ.

"В связи с получением ракеты Storm Shadow у россиян возникают большие логистические проблемы. Потому что эта ракета сможет достать где угодно", - пояснил Криволап.