Storm Shadow кардинально меняет ситуацию: россиянам придется приложить много дополнительных оборонных усилий, - британский эксперт Грант
Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант, считает, что Storm Shadow в большинстве случаев справится с российской противовоздушной обороной
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Storm Shadow - это первое предоставленное Украине оружие большой дальности, которое дает возможность Силам обороны наносить удары по некоторым конкретным целям. Пока речь идет не про Крымский мост, а про другие цели, которые до сих пор находились вне радиуса поражения. Мы ведь знаем, что российские военные отвели свои штабы и логистику назад, чтобы по ним не попадали HIMARS. Storm Shadow кардинально меняет ситуацию. А это значит, что россиянам придется предпринять много дополнительных оборонных усилий. Я думаю, что Storm Shadow в большинстве случаев осилит российскую противовоздушную оборону", - отметил военный эксперт.
Глен Грант добавил, что если российская фронтовая поддержка значительно увеличилась, то командование попало в зону досягаемости со стороны Украины.
- 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
- 16 мая CNN со ссылкой на анонимные источники писало, что Украина уже начала использовать ракеты большой дальности.
- 24 мая министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что ВСУ уже применяют ракеты большой дальности Storm Shadow, переданные Великобританией.
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