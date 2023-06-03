Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Storm Shadow - это первое предоставленное Украине оружие большой дальности, которое дает возможность Силам обороны наносить удары по некоторым конкретным целям. Пока речь идет не про Крымский мост, а про другие цели, которые до сих пор находились вне радиуса поражения. Мы ведь знаем, что российские военные отвели свои штабы и логистику назад, чтобы по ним не попадали HIMARS. Storm Shadow кардинально меняет ситуацию. А это значит, что россиянам придется предпринять много дополнительных оборонных усилий. Я думаю, что Storm Shadow в большинстве случаев осилит российскую противовоздушную оборону", - отметил военный эксперт.

Глен Грант добавил, что если российская фронтовая поддержка значительно увеличилась, то командование попало в зону досягаемости со стороны Украины.