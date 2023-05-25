Стопроцентный результат: ВСУ уничтожили все 36 беспилотников, которые РФ запустила ночью по Украине
В ночь на 25 мая враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства Shahed-136/131. Украинские силы ПВО сбили 36 "шахедов" из 36
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что в целом зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений.
"Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства", - предполагают в Воздушных силах.
К отражению атаки привлекались подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.
Совместными усилиями все 36 "шахедов" уничтожены.
В свою очередь командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук написал : "Стопроцентный результат! 36 из 36".
По данным Воздушного командования "Запад", атака была осуществлена по разным направлениям почти на все области западного региона. Уничтожены 22 дрона.
"В результате несколько часов боевой работы подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожено 22 Shahed-136/131. Применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы", - говорится в сообщении.
- Россия в ночь на 25 мая совершила атаку на Украину: на западе воздушная тревога продолжалась дольше, на Киевщине, Буковине, в Николаевской и Одесской областях работала ПВО.
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