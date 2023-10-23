"Стопроцентный результат": командующий Воздушными силами показал ночное сбивание враждебных целей с ЗРК HAWK
Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу американского зенитно-ракетного комплекса HAWK, с помощью которого украинские бойцы ночью 23 октября сбивали российские воздушные цели
Об этом он сообщил в телеграмме.
"Стопроцентный результат дается нелегко, но мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!", - написал Олещук.
Он также опубликовал видео, на котором показана боевая работа американского ЗРК HAWK во время российских атак этой ночью. Командующий Воздушными силами отметил, что этот зенитно-ракетный комплекс наряду с более современными системами союзников защищает украинское небо.
"Благодарю всех защитников неба за нынешний результат, благодарный за скорость и настойчивость в овладении новыми системами! Усиливаем ПВО, защищаем страну!", - добавил Олещук.
- В ночь на понедельник, 23 октября, российские кафиры атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами, в том числе припортовую инфраструктуру Одесщины . Силы ПВО уничтожили все воздушные цели РФ-14 беспилотников и одну авиационную ракету Х-58.
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