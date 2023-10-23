"Стопроцентный результат": командующий Воздушными силами показал ночное сбивание враждебных целей с ЗРК HAWK

Об этом он сообщил в телеграмме.

"Стопроцентный результат дается нелегко, но мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!", - написал Олещук.

Он также опубликовал видео, на котором показана боевая работа американского ЗРК HAWK во время российских атак этой ночью. Командующий Воздушными силами отметил, что этот зенитно-ракетный комплекс наряду с более современными системами союзников защищает украинское небо.

"Благодарю всех защитников неба за нынешний результат, благодарный за скорость и настойчивость в овладении новыми системами! Усиливаем ПВО, защищаем страну!", - добавил Олещук.