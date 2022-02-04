#StopPutinNOW: в Риге под посольством РФ провели акцию против агрессии по Украине
Латвийские активисты провели под посольством России в Риге пикет в рамках всемирной акции против российской агрессии и наращивания войск у границы Украины #StopPutinNOW
Об этом заявила руководитель Общества поддержки Украины в Латвии (Ukrainas atbalsta biedriba) Татьяна Лазда, передает Укринформ .
"В настоящее время, когда РФ искусственно создает большую напряженность вокруг Украины, важно, чтобы общественность во всех странах мира решительно заявляла протест действиям Кремля. Кстати, сегодня же (3 февраля - ред.) пикет #StopPutinNOW проходил в Риме. В других странах - в другие дни. Рижский пикет был инициирован нашей организацией Ukrainas atbalsta biedriba. Искреннее спасибо представителям разных политических сил Латвии из властной коалиции, которые к нам присоединились", - рассказала Татьяна Лазда.
В акции приняли участие 20 человек (заявленное количество в условиях пандемии коронавируса). Пикет длился около часа, а люди выходили на него с украинскими, крымскотатарскими, латвийскими флагами.
"Отдельно хочу поблагодарить нашего активиста Андрея Анцанса, который координировал подготовку пикета. Отмечу, что в течение февраля мы планируем еще проводить акции напротив посольства РФ", - подчеркнула Татьяна Лазда.
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