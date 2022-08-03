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"Стоп референдум": Движение сопротивления начинает онлайн-митинг в поддержку Мариуполя. Как присоединиться

3 августа, 2022 среда
11:06
Общество

Украинцев просят присоединиться к онлайн-митингу в инстаграме в поддержку Мариуполя и против псевдореферендума

Об этом информирует в телеграме Движение гражданского сопротивления "Желтая лента" .

Сегодня, 2 августа, начинается онлайн-митинг "Мариуполь – это Украина". Такая акция безопасна даже на временно оккупированных территориях, ведь не требует почти никаких усилий.

На странице "Мариуполь - это Украина" в инстаграме метр за метром отрисован проспект Мира в Мариуполе.

"Мы хотим, чтобы украинцы в оккупации почувствовали поддержку Украины. Чтобы не сдались и не признали никакого псевдореферендума у себя дома. Мариуполь – это Украина! Донбасс – это Украина!" – говорится в сообщении.

Для того чтобы присоединиться, необходимо зайти на страницу . На цифровой улице выбрать изображение и написать "Мариуполь – это Украина! Стоп референдум!".

Распространяйте изображение в сторис с надписью "Мариуполь – это Украина! Донбасс – это Украина!" и тегайте страницу @mariupol.is.ua.

Количество участников организаторы подсчитают 22 августа.

Онлайн-митинг в рамках акции "Стоп референдум" призвал поддержать и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Мариуполь - это Украина! В наш город обязательно вернется сине-желтый флаг! Оккупанты не спрашивают мнения всех мариупольцев. Покажем всей Украине и миру силу мариупольского сопротивления. Пусть все услышат нашу позицию, Мариуполь - это Украина и ни один псевдореферендум этого не изменит!" – сказал мэр города.

  • Во временно оккупированном Мариуполе рашисты разминируют территорию только там, где находятся сами. Поэтому город остается небезопасным для мирных жителей.
  • Для поддержки псевдореферендума и пропаганды для россиян во временно оккупированные города на Запорожье оккупанты привезли "активистов".
  • На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей заработала кремлевская политическая партия "Единая Россия". оккупанты раздают российские паспорта и готовятся провести псевдореферендум.
  • Херсонцы ждут освобождения региона и оказывают активное сопротивление псевдореферендуму, в то время как рашисты определили организацию, которая будет проводить "голосование".
  • В Мариупольскую больницу №2, в которой оккупанты обустроили военный госпиталь, недавно завезли большое количество раненых солдат ВС РФ.

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Мариуполь
война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
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