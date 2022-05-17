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Главная Мир Столтенбергу 18 мая передадут заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенбергу 18 мая передадут заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

17 мая, 2022 вторник
22:49
Мир Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с послами Финляндии и Швеции при организации, которые передадут ему заявки на вступление в Альянс

Об этом сообщила пресс-служба НАТО во вторник вечером, пишет ЕП.

Столтенберг встретится с послом Финляндии при НАТО Клаусом Корхоненом и послом Швеции при НАТО Акселем Вернхоффом в 9:00 по Киеву

Встреча, в ходе которой послы передадут заявки, будет транслироваться на сайте Альянса.

17 мая министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали письма Столтенбергу о желании стран стать членами НАТО.

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война с Россией
Йенс Столтенберг
НАТО
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