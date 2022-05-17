Столтенбергу 18 мая передадут заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом сообщила пресс-служба НАТО во вторник вечером, пишет ЕП.

Столтенберг встретится с послом Финляндии при НАТО Клаусом Корхоненом и послом Швеции при НАТО Акселем Вернхоффом в 9:00 по Киеву

Встреча, в ходе которой послы передадут заявки, будет транслироваться на сайте Альянса.

17 мая министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали письма Столтенбергу о желании стран стать членами НАТО.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.

17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в Альянс.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что 18 мая Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО.