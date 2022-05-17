Столтенбергу 18 мая передадут заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с послами Финляндии и Швеции при организации, которые передадут ему заявки на вступление в Альянс
Об этом сообщила пресс-служба НАТО во вторник вечером, пишет ЕП.
Столтенберг встретится с послом Финляндии при НАТО Клаусом Корхоненом и послом Швеции при НАТО Акселем Вернхоффом в 9:00 по Киеву
Встреча, в ходе которой послы передадут заявки, будет транслироваться на сайте Альянса.
17 мая министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали письма Столтенбергу о желании стран стать членами НАТО.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.
- 16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в Альянс.
- Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что 18 мая Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО.
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