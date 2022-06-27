Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне саммита в Мадриде, пишет Укринформ.

"Украинские власти и народ продолжают сопротивляться жестокой захватнической войне России. Их смелость и целеустремленность являются источником вдохновения. И я приветствую тот факт, что Президент Зеленский присоединится к нам на саммите НАТО", - сказал Столтенберг.

Саммит НАТО состоится 28-30 июня.

По словам генсека, поддержка альянса, в том числе военная и финансовая помощь, меняет ситуацию на поле боя каждый день.

"На саммите мы согласуем усиленный Комплексный пакет помощи Украине. Это будет включать в себя существенное оказание поддержки. В таких сферах, как безопасные коммуникации, системы защиты от дронов и горючее", - добавил Столтенберг.

Напомним, НАТО может определить Россию самой большой и прямой угрозой безопасности.

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