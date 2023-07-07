Об этом информирует CNN.

"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина – НАТО. Он будет платформой для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как равные для решения беспокойств безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

Ожидается, что лидеры на саммите Альянса под руководством США на следующей неделе подтвердят, что Украина станет членом НАТО.

Генсек рассказал, что Альянс договорится о пакете с тремя элементами, чтобы приблизить нашу страну.

"Многолетняя программа помощи для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими вооруженными силами и НАТО. Мы усилим наши политические связи путем создания Совета НАТО – Украина. Я ожидаю, что наши лидеры еще раз подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и объединятся, чтобы приблизить Украину к ее цели", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг.

Во второй день Вильнюсского саммита НАТО, 12 июля, в 13.00 состоится первое заседание Совета Украина – НАТО, нового формата сотрудничества между Киевом и Альянсом.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ждет конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Дать гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.

Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

CERT-UA обнаружила злонамеренный сайт, имитирующий англоязычную версию Всемирного Конгресса Украинцев. Там размещены два фальшивых документа, которые могут заражать устройства.