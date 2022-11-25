Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил 25 ноября в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

"Союзники оказывают (Украине, – ред.) беспрецедентную военную поддержку", – сказал генсек НАТО, указав на поставки топлива, медикаментов, глушителей против дронов и т.д.

Точное количество глушителей Столтенберг не назвал, однако подчеркнул, что они должны помочь Украине отбивать атаки беспилотников войск РФ.

Генсек НАТО заявил, что на встрече министров иностранных дел стран-членов Альянса, которая состоится на следующей неделе в Бухаресте, призовет оказать дополнительную помощь Украине.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

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