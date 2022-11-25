Столтенберг заявил о предоставлении Украине глушителей против российских беспилотников
В НАТО заявили о передаче Украине глушителей против российских беспилотников
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил 25 ноября в Брюсселе, передает "Радио Свобода".
"Союзники оказывают (Украине, – ред.) беспрецедентную военную поддержку", – сказал генсек НАТО, указав на поставки топлива, медикаментов, глушителей против дронов и т.д.
Точное количество глушителей Столтенберг не назвал, однако подчеркнул, что они должны помочь Украине отбивать атаки беспилотников войск РФ.
Генсек НАТО заявил, что на встрече министров иностранных дел стран-членов Альянса, которая состоится на следующей неделе в Бухаресте, призовет оказать дополнительную помощь Украине.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное