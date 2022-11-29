Столтенберг заявил, что Украина в будущем станет членом НАТО, а союзники пообещали Киеву больше помощи
Украина однажды сможет стать членом Североатлантического альянса
Об этом 29 ноября в Бухаресте заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Associated Press .
"Двери НАТО открыты", - сказал он.
По его словам, у России нет права вето на присоединение стран. Столтенберг напомнил, что президент России Владимир Путин в скором времени "получит Финляндию и Швецию в члены НАТО". Эти страны подали заявку на членство в апреле.
"Мы также поддерживаем это относительно членства Украины", - подчеркнул Столтенберг.
При этом он отметил, что страны Североатлантического союза готовы помочь Украине победить Россию.
- 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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