Об этом 29 ноября в Бухаресте заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Associated Press .

"Двери НАТО открыты", - сказал он.

По его словам, у России нет права вето на присоединение стран. Столтенберг напомнил, что президент России Владимир Путин в скором времени "получит Финляндию и Швецию в члены НАТО". Эти страны подали заявку на членство в апреле.

"Мы также поддерживаем это относительно членства Украины", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он отметил, что страны Североатлантического союза готовы помочь Украине победить Россию.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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