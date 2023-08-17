Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters .

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", - сказал Столтенберг.

Выступая на конференции в норвежском городе Арендал, он добавил, что роль НАТО заключается в поддержке Украины.

Следует отметить, что ранее Турция призвала Украину и РФ немедленно начать переговоры.