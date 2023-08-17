Столтенберг заявил, что решение по переговорам с РФ будет принимать исключительно Украина
Решение о возможных переговорах с РФ будет принимать исключительно Украина, однако НАТО продолжит поддерживать ее в сдерживании российской агрессии
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters .
"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", - сказал Столтенберг.
Выступая на конференции в норвежском городе Арендал, он добавил, что роль НАТО заключается в поддержке Украины.
Следует отметить, что ранее Турция призвала Украину и РФ немедленно начать переговоры.
- 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил , что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.
- 16 августа МИД и Офис президента сообщили , что Украина считает неприемлемыми разговоры о возможном принятии ее в НАТО в обмен на отказ от части территорий в пользу РФ. Позже Йенсен назвал свое заявление ошибкой.
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