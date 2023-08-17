Столтенберг заявил, что партнеры на шаг ближе к тому, чтобы предоставить Украине истребители F-16
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что после объявления об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 партнеры стали на шаг ближе к тому, чтобы предоставить их нашей стране
Об этом сообщает норвежское издание Dagsavisen со ссылкой на заявление Столтенберга.
На вопрос, есть ли какие-либо ограничения на тип оружия, которое страны НАТО будут поставлять Украине, генсек Североатлантического альянса ответил: "Конечно мы всегда должны думать, какое оружие мы даем. Мы видели развитие типа оружия, необходимого в связи с развитием войны".
Столтенберг подчеркнул, что предоставлять Украине современные истребители в настоящее время целесообразно.
"Это вполне возможно. Мы договорились начать подготовку пилотов. Но это отдельное решение, которое нужно, прежде чем мы поставим современные истребители. Мы встали на шаг ближе к предоставлению такого оружия, но позже", - ответил генеральный секретарь.
Что известно об истребителях F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.
22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.
11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.
Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.
12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".
Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.
А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.
17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО.
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