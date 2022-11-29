Об этом Столтенберг сказал на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена во вторник, передает одно из украинских СМИ.

"Мы все платим цену за войну России против Украины. Та цена, которую мы платим, – в деньгах, тогда как цена, которую платят украинцы, – измеряется кровью", – заявил генсек Альянса.

"Если мы позволим Путину победить, все мы заплатим еще более высокую цену на много лет вперед. Ведь тогда выученный президентом Путиным и другими авторитарными лидерами урок будет заключаться в том, что целей можно достигать путем использования грубой силы. Они будут поощрены использовать еще больше силы снова и снова. Это сделает наш мир еще более опасным, а всех нас - еще более уязвимыми", - добавил он.

По словам Столтенберга, именно поэтому долгосрочным интересом НАТО является оказывать поддержку Украине.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки.

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