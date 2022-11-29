Столтенберг заявил, что НАТО не может допустить победы Путина, потому что это "сделает мир еще более опасным"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России в войне против Украины другие страны станут более уязвимыми, ведь авторитарные лидеры получат "право" на применение грубой силы
Об этом Столтенберг сказал на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена во вторник, передает одно из украинских СМИ.
"Мы все платим цену за войну России против Украины. Та цена, которую мы платим, – в деньгах, тогда как цена, которую платят украинцы, – измеряется кровью", – заявил генсек Альянса.
"Если мы позволим Путину победить, все мы заплатим еще более высокую цену на много лет вперед. Ведь тогда выученный президентом Путиным и другими авторитарными лидерами урок будет заключаться в том, что целей можно достигать путем использования грубой силы. Они будут поощрены использовать еще больше силы снова и снова. Это сделает наш мир еще более опасным, а всех нас - еще более уязвимыми", - добавил он.
По словам Столтенберга, именно поэтому долгосрочным интересом НАТО является оказывать поддержку Украине.
- Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное