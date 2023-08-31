Столтенберг заявил, что это его последняя каденция в должности генсека НАТО

Об этом он сказал в комментарии СNN.

"Быть генеральным секретарем, который держит этот большой Альянс вместе, было очень важно", - отметил Столтенберг.

Комментируя расширение НАТО за последний год, а также предстоящее вступление Швеции в Альянс, генсек подтвердил, что это его последнее продолжение мандата.

"Быть на должности генерального секретаря НАТО - привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе идет полноценная война. Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе", - подчеркнул он.

Отметим, что Столтенберг должен был сложить полномочия в 2022 году, однако из-за войны России против Украины срок его полномочий продлили сначала до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год.