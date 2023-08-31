Столтенберг заявил, что это его последняя каденция в должности генсека НАТО
Йенс Столтенберг заявил, что больше не согласится на продолжение своего мандата главы НАТО - он занимает уже третью каденцию подряд.
Об этом он сказал в комментарии СNN.
"Быть генеральным секретарем, который держит этот большой Альянс вместе, было очень важно", - отметил Столтенберг.
Комментируя расширение НАТО за последний год, а также предстоящее вступление Швеции в Альянс, генсек подтвердил, что это его последнее продолжение мандата.
"Быть на должности генерального секретаря НАТО - привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе идет полноценная война. Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе", - подчеркнул он.
Отметим, что Столтенберг должен был сложить полномочия в 2022 году, однако из-за войны России против Украины срок его полномочий продлили сначала до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год.
- 5 июня стало известно, что во время визита в Соединенные Штаты премьер Великобритании Риши Сунак будет убеждать президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. В мае Уоллес признался, что хотел бы возглавить НАТО , а уже 9 июня президент Байден заявил, что Вашингтон может поддержать его в качестве кандидата на должность следующего генерального секретаря НАТО.
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в феврале тоже заявил , что рассматривает себя как кандидата на должность генсека НАТО и надеется, что ему "в этом году повезет". Также ходили слухи, что на должность может претендовать глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, однако она опровергла эту информацию.
- 17 июня норвежские СМИ сообщили, что Байден будет просить Йенса Столтенберга остаться в должности генсека НАТО. А 21 июня Уоллес заявил, что не станет новым генеральным секретарем НАТО, поскольку США хотят продлить полномочия нынешнего главы Альянса Столтенберга.
- 27 июня стало известно, что Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на год, поскольку Альянс стремится к стабильности и единству, пытаясь сохранить поддержку Украины против агрессии России.
- 4 июля члены Североатлантического альянса продлили срок пребывания Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО до 1 октября 2024 года.
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