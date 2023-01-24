Об этом он сказал 24 января на совместном брифинге с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

"Все страны, имеющие их на вооружении (и кто готовы поделиться ими с Украиной), могут начать готовить их к передаче", - сказал Столтенберг.

Он призвал "дать пространство" союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.

"Проконсультироваться, оценить – и затем принять решение", – отметил генсек НАТО.

В свою очередь, Писториус призвал союзников начать обучение украинских военнослужащих использованию "Леопардов". По его словам, разрешение на передачу танков будет скоро.

Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Ранее Польша заявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

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