Столтенберг: Все страны, имеющие на вооружении танки Leopard, могут начать готовить их к передаче Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение
Об этом он сказал 24 января на совместном брифинге с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.
"Все страны, имеющие их на вооружении (и кто готовы поделиться ими с Украиной), могут начать готовить их к передаче", - сказал Столтенберг.
Он призвал "дать пространство" союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.
"Проконсультироваться, оценить – и затем принять решение", – отметил генсек НАТО.
В свою очередь, Писториус призвал союзников начать обучение украинских военнослужащих использованию "Леопардов". По его словам, разрешение на передачу танков будет скоро.
- Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Ранее Польша заявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.
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