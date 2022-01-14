Столтенберг: в случае повторного нападения РФ на Украину возможно увеличение войск НАТО на восточном фланге
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предполагает увеличение войск Альянса на восточном фланге, если Россия снова совершит нападение на Украину
Об этом генсек НАТО заявил Польскому радио, отметив, что соответствующее сообщение было передано Москве во время заседания Совета НАТО - Россия в Брюсселе 12 января.
"Мы дали понять России, что нам, конечно, придется серьезно рассмотреть вопрос об увеличении нашего присутствия в восточной части Альянса, если Россия снова применит силу против суверенного государства, Украины", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что после 2014 г. НАТО усилило свою коллективную оборону в Европе.
"Это был сигнал, что мы отражаем любую атаку на любого из наших союзников", - подчеркнул генсек НАТО.
После оккупации Крыма и вторжения РФ на Восток Украины НАТО направило четыре многонациональных батальона в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, по 1 000 солдат для каждой страны. Батальон в Польше возглавляет США, в Латвии - Канада, в Литве - Германия, а в Эстонии - Великобритания.
- Глава МИД России заявил, что Москва не будет обсуждать с США и НАТО перемещение войск по стране и рассматривать требования отвести их от границы с Украиной.
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