Столтенберг: Украина станет членом НАТО – позиция Альянса не изменилась

Об этом он сказал во время трансляции пресс-конференции в эфире Эспресо.

"Позиция НАТО относительно членства Украины не изменилась – Украина станет членом Альянса. И это было подтверждено не раз на ряде саммитов НАТО. В то же время мы осознаем, чтобы сделать абсолютное обещание в этом вопросе, прежде всего, нужно обеспечить победу Украины в качестве независимого и суверенного государства, поэтому наши партнеры и члены Североатлантического союза оказывают беспрецедентный уровень поддержки. Мы все будем продолжать работать над этим в дальнейшем. Мы находимся на постоянном контакте с Украиной, предоставляем обучение для личного состава, а также дополнительную поддержку, чтобы сделать все необходимое для победы Украины", - сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг отметил, что сохранение Украиной своего суверенного и независимого статуса позволит обеспечить будущее ее членство в НАТО.