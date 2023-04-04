Столтенберг: Украина станет членом НАТО – позиция Альянса не изменилась
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе отметил, что прежде всего нужно обеспечить победу Украины в качестве независимого и суверенного государства
Об этом он сказал во время трансляции пресс-конференции в эфире Эспресо.
"Позиция НАТО относительно членства Украины не изменилась – Украина станет членом Альянса. И это было подтверждено не раз на ряде саммитов НАТО. В то же время мы осознаем, чтобы сделать абсолютное обещание в этом вопросе, прежде всего, нужно обеспечить победу Украины в качестве независимого и суверенного государства, поэтому наши партнеры и члены Североатлантического союза оказывают беспрецедентный уровень поддержки. Мы все будем продолжать работать над этим в дальнейшем. Мы находимся на постоянном контакте с Украиной, предоставляем обучение для личного состава, а также дополнительную поддержку, чтобы сделать все необходимое для победы Украины", - сказал генсек НАТО.
Йенс Столтенберг отметил, что сохранение Украиной своего суверенного и независимого статуса позволит обеспечить будущее ее членство в НАТО.
- 4 апреля в Bloomberg сообщили, что Столтенберг предложил странам НАТО предоставлять Украине по €500 млн в год.
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