Столтенберг: Украина получила от союзников по НАТО военную помощь на $8 млрд
Союзники по НАТО на 28 апреля предоставили Украине военную помощь на сумму около 8 миллиардов долларов и будут увеличивать объемы поставок
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с руководителями политических групп и главой Европарламента.
Он заявил, что НАТО и ЕС стоят рядом в солидарности с Украиной и поздравил мощные экономические санкции против России. Столтенберг также отметил, что в настоящее время союзники по НАТО выделили и предоставили Украине военную помощь не менее 8 миллиардов долларов и продолжают ее наращивать.
- Ранее сообщалось, что в США 27 апреля был принят проект закона, позволяющий арестовывать активы российских олигархов и связанных лиц с российским правительством с целью поддержки Украины.
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