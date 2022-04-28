Столтенберг: Украина получила от союзников по НАТО военную помощь на $8 млрд

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с руководителями политических групп и главой Европарламента.

Он заявил, что НАТО и ЕС стоят рядом в солидарности с Украиной и поздравил мощные экономические санкции против России. Столтенберг также отметил, что в настоящее время союзники по НАТО выделили и предоставили Украине военную помощь не менее 8 миллиардов долларов и продолжают ее наращивать.