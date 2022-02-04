Столтенберг станет главой Центрального банка Норвегии

Об этом сообщает пресс-служба банка.



"От имени Банка Норвегии я хотел бы поздравить Йенса Столтенберга с его назначением на должность руководителя Банка Норвегии. Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью", - сказал действующий глава банка Олсен .



Он заявил о желании уйти в отставку в августе 2021 года. Глава банка планирует сложить полномочия после своего ежегодного обращения в феврале.



Отмечается, что из-за работы в НАТО Столтенберг не сможет вступить в должность примерно до декабря.

С 1 марта до перехода Столтенберга на новую работу банком будет руководить заместитель Олсена – Ида Волден Бах.



Столтенберг останется в должности генерального секретаря Североатлантического альянса до 30 сентября 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb