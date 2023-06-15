О начале обучения пилотов ВСУ сообщил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что несколько союзников по НАТО решили проводить тренировки для пилотов истребителей. Это позволит на более поздних этапах принять решение о предоставлении истребителей IV поколения. Генсек НАТО отметил Данию за ее лидерскую роль в содействии этим договоренностям, а также за то, что страна предложила тренировки для украинских пилотов.

"Когда именно решения будут приняты – еще слишком рано говорить. Но тот факт, что тренировки начались, дает нам опцию по решениям о предоставлении самолетов, и тогда пилоты будут готовы летать на них", - сказал Столтенберг.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга по результатам "Рамштайна" сообщил, что страны Запада энергично продвигаются вперед в вопросе обучения украинских пилотов на истребителях F-16, однако США еще должны утвердить систему подготовки пилотов и принять другие меры.

"Мы продолжаем работать с Данией и Нидерландами, но, конечно, на это уйдет некоторое время. Но наше движение вперед по этому вопросу происходит энергично и в нем принимают участие другие партнеры", - уточнил Остин.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты еще не начали проходить обучение на истребителях F-16.

"Я честно говоря, не знаю, что имел в виду (Столтенберг, — ред.). Возможно, где-то в заявлении есть трудности перевода. Потому что берутся заявления разных руководителей и вырываются из контекста. Мы уже не раз говорили, что это процесс непростой и он растянут", - сказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что командование Украины хочет, чтобы пилоты уже собрались, поехали на учебу и вернулись как можно скорее. Но пока в этом вопросе есть только состояние готовности.

"Просто все очень этого хотят, поэтому постоянно обновляют информацию, что пилоты якобы "вот-вот поехали и скоро приедут". Будем ждать, чтобы поехали поскорее", — сказал Игнат.