Столтенберг считает, что большой войны России с НАТО удастся избежать

Столтенберг сказал в интервью NRK, обнародованном в пятницу.

"Я боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в великую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что нам удастся этого избежать", – сказал он, отметив, что Альянс усилил присутствие на восточном фланге.

Кроме того, по мнению генсека НАТО, Путин не может сомневаться в готовности Североатлантического союза защищать своих членов:

"Важнейшая задача НАТО – предотвратить полномасштабную войну в Европе, и именно над этим мы работаем каждый день".

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В частности, Столтенберг считает, что Путин просчитался, когда решил вторгнуться в Украину.

"Я не думаю, что ему удастся сломать Украину. Напротив – он мобилизует еще больше поддержки для Украины", – констатировал он.

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В то же время, генсек Альянса также предостерег, что не стоит недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.

"Мы предстали перед испытанием того, может ли свобода дать отпор авторитарному режиму. Понимаю тех, кто считает, что цены на еду и электричество слишком высокие. Это болезненная цена, которую платим мы в Европе. Но если Путин победит Украину и поставит под угрозу нашу свободу, нам придется заплатить цену гораздо выше», – подчеркнул Столтенберг.

2 декабря генеральный секретарь НАТО Столтенберг выступил в защиту Берлина, критикуемого за недостаточную военную помощь Украине. По его словам, Столтенберг ожидает, что все союзники, включая Германию, будут делать больше.

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