Об этом Столтенберг заявил в интервью газете Handelsblatt.

"Риск применения ядерного оружия низкий", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Китай и другие страны послали России сигнал, "что ядерное оружие не должно быть использовано". Таким образом Столтенберг ответил на вопрос о риске ядерной эскалации, на который несколько раз обращал внимание канцлер Германии Олаф Шольц.

Вместе с тем генсек НАТО высказал мнение относительно оценки китайских инвестиций.

"Мы не должны повторить ошибку, которую мы совершили с российским газом. Слишком большая зависимость от авторитарного режима в вопросах поставки сырья или критически важных товаров делает нас уязвимыми", - добавил он.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил о постоянном контроле за перемещением и подготовкой ядерного оружия в России.

6 января Центр национального сопротивления сообщил, что на заводе "Крымский титан" зафиксировали технику и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России. В тот же день Главное управление разведки сообщило, что президент России Владимир Путин рассматривает Крым и Беларусь как территории для осуществления ядерных провокаций .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb