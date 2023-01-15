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Столтенберг рассказал, каков риск применения Россией ядерного оружия

15 января, 2023 воскресенье
20:48
Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай и другие страны послали России сигнал, "что ядерное оружие не должно быть использовано"

Об этом Столтенберг заявил в интервью газете Handelsblatt.

"Риск применения ядерного оружия низкий", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Китай и другие страны послали России сигнал, "что ядерное оружие не должно быть использовано". Таким образом Столтенберг ответил на вопрос о риске ядерной эскалации, на который несколько раз обращал внимание канцлер Германии Олаф Шольц.

Вместе с тем генсек НАТО высказал мнение относительно оценки китайских инвестиций.

"Мы не должны повторить ошибку, которую мы совершили с российским газом. Слишком большая зависимость от авторитарного режима в вопросах поставки сырья или критически важных товаров делает нас уязвимыми", - добавил он.

  • Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил о постоянном контроле за перемещением и подготовкой ядерного оружия в России.
  • 6 января Центр национального сопротивления сообщил, что на заводе "Крымский титан" зафиксировали технику и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России. В тот же день Главное управление разведки сообщило, что президент России Владимир Путин рассматривает Крым и Беларусь как территории для осуществления ядерных провокаций .

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ядерное оружие
война с Россией
Йенс Столтенберг
НАТО
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