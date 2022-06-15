Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции накануне "Рамшатйна-3", сообщает Еспресо.TV.

"Наш широкий пакет помощи Украине включает все наши усилия, которые мы предпринимали почти десять лет. Он включает переход Украины от вооружения стандартов СССР к вооружению стандартов НАТО, к обмену практиками и опытом, чтобы овладеть этот довольно сложный переход, освоение техники, переход от устаревших стандартов к более современным. Также мы постараемся увеличить финансовую помощь, включая оборонное вооружение, беспилотные аппараты и другое вооружение. Общий пакет помощи Украине охватывает разные аспекты, чтобы усилить обороноспособность Украины", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Украина башен получает от членов НАТО тяжелое вооружение и заявил, что о новых поставках может быть объявлено уже сегодня.

"Союзники и партнеры НАТО уже начали обеспечивать поставки современного вооружения НАТО, включая современные системы ПВО, ракетно-зенитные системы. А также все виды передового, модернизированного артиллерийского оборудования, бронированной и другой техники".

Я не могу сказать, какие заявления будут сделаны сегодня, но мы понимаем, что широкий спектр вооружений, включая тяжелое вооружение, будут предоставлены Украине в дальнейшем и мы видим беспрецедентный уровень поддержки Украины со стороны НАТО. Мы должны максимально помочь Украине и сделать это как можно скорее", - подчеркнул Столтенберг.

Также Йенс Столтенберг 15 июня заявил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на саммит НАТО, а при необходимости у него будет возможность обратиться к лидерам онлайн.

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