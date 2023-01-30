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Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины

30 января, 2023 понедельник
08:03
Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, сославшись на другие страны, изменившие свою политику отказа от поставок оружия

Об этом пишет Reuters .

Он поблагодарил Сеула за ее невоенную помощь Украину, однако призвал делать больше, указав на "немедленную потребность" в боеприпасах.

"Я призываю Корейскую Республику продолжать и усилить усилия по военной помощи. В конце концов, это ваше решение, но скажу, что несколько государств НАТО, которые имели политику, запрещавшую им когда-либо присылать оружие странам в конфликте, изменили эту политику сейчас ", – сказал генсек НАТО.

В Южную Корею Столтенберг прибыл в рамках своего азиатского турне, включающего также посещение Японии. Цель визита – укрепить связи с этими союзниками США на фоне войны в Украине и соперничества с Китаем.

"Правда в том, что если мы не хотим, чтобы автократия и тирания выиграли, они нуждаются в вооружении", - добавил он.

  • Ранее правительство Южной Кореи передало 6 тысяч планшетов для детей в Украине для продолжения учебного процесса.

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Южная Корея
Йенс Столтенберг
НАТО
оружие для Украины
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