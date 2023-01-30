Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, сославшись на другие страны, изменившие свою политику отказа от поставок оружия
Об этом пишет Reuters .
Он поблагодарил Сеула за ее невоенную помощь Украину, однако призвал делать больше, указав на "немедленную потребность" в боеприпасах.
"Я призываю Корейскую Республику продолжать и усилить усилия по военной помощи. В конце концов, это ваше решение, но скажу, что несколько государств НАТО, которые имели политику, запрещавшую им когда-либо присылать оружие странам в конфликте, изменили эту политику сейчас ", – сказал генсек НАТО.
В Южную Корею Столтенберг прибыл в рамках своего азиатского турне, включающего также посещение Японии. Цель визита – укрепить связи с этими союзниками США на фоне войны в Украине и соперничества с Китаем.
"Правда в том, что если мы не хотим, чтобы автократия и тирания выиграли, они нуждаются в вооружении", - добавил он.
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