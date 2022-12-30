Столтенберг призвал страны НАТО продолжить поставки оружия Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны Альянса продолжить поставки оружия Украине
Об этом Столтенберг сказал в интервью германскому агентству DPA.
"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру", – сказал он.
По мнению генсека НАТО, мирное переговорное решение, которое обеспечит выживание Украины как независимого демократического государства, появится, если союзники нашего государства предоставят достаточно оружия для борьбы со страной-агрессором.
Кроме того Столтенберг считает, что недавние украинские атаки на военные объекты в России абсолютно законны.
"Каждая страна имеет право защищать себя – Украина тоже", - подчеркнул он.
Столтенберг также подчеркнул, что также следует понимать контекст украинских атак: массированные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру с целью лишить украинских мирных жителей воды, отопления и электроэнергии зимой.
"Президент Путин пытается превратить зиму в оружие против мирного населения. Это не нападение на военные объекты с побочным ущербом для гражданского населения. Это массовая атака на гражданское население, потому что миллионы украинцев лишены этих основных услуг", - добавил генсек Альянса.
Отвечая на вопрос, считает ли Столтенберг нормальным предоставить Украине ракеты средней дальности, генсек НАТО сказал, что существует постоянный диалог между союзниками и Украиной по поводу конкретных систем.
Он также отметил, что ранее союзники по НАТО уже снабжали Украину дальнобойными системами. К ним относятся ракетные установки Himars, дальнобойная артиллерия и беспилотники.
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