Столтенберг призвал страны НАТО продолжить поставки оружия Украине

Об этом Столтенберг сказал в интервью германскому агентству DPA.

"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру", – сказал он.

По мнению генсека НАТО, мирное переговорное решение, которое обеспечит выживание Украины как независимого демократического государства, появится, если союзники нашего государства предоставят достаточно оружия для борьбы со страной-агрессором.

Кроме того Столтенберг считает, что недавние украинские атаки на военные объекты в России абсолютно законны.

"Каждая страна имеет право защищать себя – Украина тоже", - подчеркнул он.

Столтенберг также подчеркнул, что также следует понимать контекст украинских атак: массированные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру с целью лишить украинских мирных жителей воды, отопления и электроэнергии зимой.

"Президент Путин пытается превратить зиму в оружие против мирного населения. Это не нападение на военные объекты с побочным ущербом для гражданского населения. Это массовая атака на гражданское население, потому что миллионы украинцев лишены этих основных услуг", - добавил генсек Альянса.

Отвечая на вопрос, считает ли Столтенберг нормальным предоставить Украине ракеты средней дальности, генсек НАТО сказал, что существует постоянный диалог между союзниками и Украиной по поводу конкретных систем.

Он также отметил, что ранее союзники по НАТО уже снабжали Украину дальнобойными системами. К ним относятся ракетные установки Himars, дальнобойная артиллерия и беспилотники.

21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден подписал законодательный акт с государственным бюджетом на $1,7 трлн, который содержит около $45 млрд помощи Украине и союзникам для противостояния агрессии России.

30 декабря в Bloomberg сообщили , что Белый дом рассматривает возможность передачи Украине боевых машин Bradley. Аналитик Белого дома назвал эти БМП "по сути, легким танком"

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