Столтенберг призвал Сербию и Косово "избегать эскалации". Силы НАТО готовы

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает "Европейская правда".

"Мы разочарованы тем, что не удалось разрешить спор по номерным знакам. Сейчас время ответственности и прагматических решений. Следует избегать эскалации. Силы НАТО KFOR остаются наготове", - отметил Столтенберг.

Отметим, что Сербия и Косово 21 ноября не смогли достичь согласия на переговорах при посредничестве Европейского Союза по спору об автомобильных номерных знаках.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что неудачные переговоры могут привести к эскалации ситуации в Косово и призвал все стороны избегать этого.

С 21 ноября власти Косово решили штрафовать косовских сербов, чьи автомобили не получили национальных косовских номеров. Требование перерегистрации автомобилей Приштина откладывала много лет из-за протестов косовских сербов, но на этот раз в Косово решили больше не идти на уступки.

Косовские сербы в ответ начали выходить из местных органов власти и полиции и угрожали протестами сразу после первых штрафов.

Напомним, в конце июля после определенного обострения отношений Косово отложило перерегистрацию документов для сербов. 1 августа на границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение.

ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах 18 августа.

1 сентября после 11 лет противоречия с видами личности Белград и Приштина унифицировали процедуру, благодаря договоренностям, которые удалось достичь при посредничестве ЕС.

8 ноября генсек НАТО предостерег лидеров Сербии и Косово от эскалации в регионе. 18 ноября в ЕС предложили лидерам Косово и Сербии срочно еще до 21 ноября приехать в Брюссель на переговоры в попытке избежать кризиса.

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