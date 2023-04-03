Столтенберг призвал Россию освободить журналиста WSJ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича
Об этом он сказал во время пресс-конференции 3 апреля.
Столтенберг также отметил важность соблюдения прав и свобод журналистов.
"Я поддерживаю призыв США к России освободить американского журналиста Эвана Гершковича. Его арест вызывает большую обеспокоенность, очень важно поддерживать свободу СМИ и права журналистов, их право задавать вопросы и делать свою работу. Поэтому мы призываем освободить его", - сказал генсек.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- Президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
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