Столтенберг призвал Россию освободить журналиста WSJ

Об этом он сказал во время пресс-конференции 3 апреля.

Столтенберг также отметил важность соблюдения прав и свобод журналистов.

"Я поддерживаю призыв США к России освободить американского журналиста Эвана Гершковича. Его арест вызывает большую обеспокоенность, очень важно поддерживать свободу СМИ и права журналистов, их право задавать вопросы и делать свою работу. Поэтому мы призываем освободить его", - сказал генсек.