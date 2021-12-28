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Столтенберг призвал назначить встречу представителей НАТО и РФ по Украине на январь

28 декабря, 2021 вторник
20:15
Мир Столтенберг

Во вторник, 28 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с главой Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по поводу военной агрессии РФ против Украины

Об этом генсек НАТО сообщил в Twitter .

"Действия НАТО оборонные и пропорциональные, и мы остаемся открытыми к диалогу. Я призвал провести заседание Совета НАТО-Россия в январе", - написал Столтенберг.

Также он назвал наращивание российских войск у границ с Украиной неспровоцированным и непонятным.


В то же время, Лиз Трасс написала, что во время встречи она со Столтенбергом договорилась, что любой диалог должен полностью уважать суверенитет Украины.

Также глава МИД Великобритании добавила, что НАТО подтвердило свою решительную поддержку Украины, а вторжение России на украинскую территорию приведет к последствиям и потерям с российской стороны.

  • Напомним, как передает издание Deutsche Welle, представитель Альянса сказал о том, что заседание Совета Россия-НАТО может состояться 12 января 2022 года.

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Йенс Столтенберг
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