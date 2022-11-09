Столтенберг призвал дождаться подтверждения, что Россия вывела войска из Херсона
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявления РФ про отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области
Об этом сообщили в NATO News со ссылкой на слова Столтенберга.
"Мы видели объявление, но пока подождем и посмотрим, что будет там происходить. Но что нам известно – что Россию сначала вытеснили из-под Киева, дальше – на востоке вокруг Харькова, и сейчас мы видим, что украинцы способны оттеснять российские войска также на юге вокруг Херсона", - сказал он.
По мнению генсека НАТО, "это вдохновляет – видеть, что храбрые украинские военные способны освобождать новые и новые территории".
-
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти на левый берег Херсонщины. Впоследствии глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск с Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину. Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 39.17Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное