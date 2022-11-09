Об этом сообщили в NATO News со ссылкой на слова Столтенберга.

"Мы видели объявление, но пока подождем и посмотрим, что будет там происходить. Но что нам известно – что Россию сначала вытеснили из-под Киева, дальше – на востоке вокруг Харькова, и сейчас мы видим, что украинцы способны оттеснять российские войска также на юге вокруг Херсона", - сказал он.

По мнению генсека НАТО, "это вдохновляет – видеть, что храбрые украинские военные способны освобождать новые и новые территории".

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти на левый берег Херсонщины. Впоследствии глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск с Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину. Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.