Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО

Об этом Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции в эстонском Таллинне.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе в июле. Я действительно надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - сказал генсек НАТО.