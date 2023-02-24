Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе
Об этом Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции в эстонском Таллинне.
"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе в июле. Я действительно надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - сказал генсек НАТО.
- 22 февраля посол Украины в Литве Петр Бешта сообщил , что президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе.
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