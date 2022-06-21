Столтенберг пригласил премьера Грузии на саммит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на саммит Альянса в Мадриде, который пройдет в конце июня
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства .
"Вы приглашены на саммит Организации НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде. В частности, я хотел бы попросить Вас принять участие в специальном заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств во второй половине дня 29 июня", - говорится в приглашении генсека. НАТО.
Столтенберг также добавил, что на саммите союзники и партнеры согласуют новую концепцию, которая усилит политику в отношении России.
"Глобальная безопасность пересматривается, и последствия несправедливой и неспровоцированной войны будут ощущаться вне евроатлантического региона", - подчеркнул он.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство стремится присоединиться к НАТО , но сначала должно решить территориальные проблемы.
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