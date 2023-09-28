Кто задолжал обанкротившимся банкам почти 73 млрд грн. Исследование YouControl
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Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским
В четверг, 28 сентября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал с необъявленным визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским
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