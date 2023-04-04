Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава НАТО стремится, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP), предусматривающий краткосрочную помощь, в частности, на горючее, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Также CAP направлена на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

В то же время, детали предложения Столтенберга, по данным источников Bloomberg, еще предстоит обработать.

Как отмечает агентство, помощь Украине в переходе на стандарты НАТО может также помочь союзникам обеспечить летальную поддержку посредством поставок современного вооружения на фоне истощения запасов советской техники.

Общий объем помощи НАТО и его членов в Украине с начала полномасштабной войны уже превысил 150 миллиардов евро.

Комплексный пакет помощи Украине (CAP) был введен после саммита НАТО в Варшаве в 2016 году. Он направлен на оказание нелетальной помощи и на улучшение взаимосовместимости украинских военных со стандартами Альянса. Летальную помощь, как известно, оказывают отдельно страны-члены Североатлантического союза.

Отметим, что генсек НАТО в понедельник, 3 апреля, заявил, что министры иностранных дел стран-членов Альянса во вторник согласуют старт разработки многолетней программы помощи для Украины, которая будет предусматривать и поддержку по завершении войны с Россией.