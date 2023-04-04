Столтенберг предложил странам НАТО предоставлять Украине по €500 млн в год, - Bloomberg
Генсек НАТО Йенс Столтенберг просит страны-члены выделять по €500 млн в год для Комплексного пакета помощи Украине, через который она получает нелетальную помощь
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Глава НАТО стремится, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP), предусматривающий краткосрочную помощь, в частности, на горючее, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.
Также CAP направлена на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.
В то же время, детали предложения Столтенберга, по данным источников Bloomberg, еще предстоит обработать.
Как отмечает агентство, помощь Украине в переходе на стандарты НАТО может также помочь союзникам обеспечить летальную поддержку посредством поставок современного вооружения на фоне истощения запасов советской техники.
Общий объем помощи НАТО и его членов в Украине с начала полномасштабной войны уже превысил 150 миллиардов евро.
Комплексный пакет помощи Украине (CAP) был введен после саммита НАТО в Варшаве в 2016 году. Он направлен на оказание нелетальной помощи и на улучшение взаимосовместимости украинских военных со стандартами Альянса. Летальную помощь, как известно, оказывают отдельно страны-члены Североатлантического союза.
Отметим, что генсек НАТО в понедельник, 3 апреля, заявил, что министры иностранных дел стран-членов Альянса во вторник согласуют старт разработки многолетней программы помощи для Украины, которая будет предусматривать и поддержку по завершении войны с Россией.
- Напомним, в понедельник, 3 апреля, в генсеке НАТО Йенс Столтенберг заявил , что намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси является попыткой запугать Запад, но НАТО не будет подвергаться ядерному шантажу.
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