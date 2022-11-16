Столтенберг после ракетных обстрелов 15 ноября заявил о намерении НАТО обеспечить Украину средствами ПВО
Главным приоритетом НАТО является передача Украине систем противовоздушной обороны
Об этом заявил на брифинге в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов – предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", – сказал он.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы гремели в Киеве , Львове , Ривном , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.
- Столтенберг заявил , что упавшая на территории Польши ракета была украинской ракетой ПВО.
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