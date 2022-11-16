Об этом заявил на брифинге в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов – предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", – сказал он.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы гремели в Киеве , Львове , Ривном , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.

Столтенберг заявил , что упавшая на территории Польши ракета была украинской ракетой ПВО.

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