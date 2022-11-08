Столтенберг посетит военную базу в Великобритании, где тренируются украинские военные
В среду, 9 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет в Великобританию, где посетит военную базу, на которой учатся украинские защитники
Об этом сообщили на сайте НАТО.
Отмечают, что Столтенберг посетит базу вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Кроме того, генсек НАТО встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и министром иностранных дел Джеймсом Клэверли.
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