Столтенберг посетит военную базу в Великобритании, где тренируются украинские военные

Об этом сообщили на сайте НАТО.

Отмечают, что Столтенберг посетит базу вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Кроме того, генсек НАТО встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и министром иностранных дел Джеймсом Клэверли.